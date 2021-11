Nirgendwo sonst lässt sich der österreichweite Corona-Fleckerlteppich wohl so gut abbilden wie anhand der österreichischen Fußball-Bundesliga. Während man sich bei der SV Guntamatic Ried und beim LASK ab Montag auf Geisterspiele einstellen muss, werden zum Spiel der Schwarz-Weißen am Sonntag beim SK Sturm Graz 10.000 Zuschauer erwartet. Zumindest hatten die Steirer in den vergangenen Wochen bei ihren Meisterschaftsspielen stets so viele Besucher mobilisiert.