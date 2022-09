Erst fünf Punkte haben die Rieder nach acht Runden am Konto, ebenso wenig hat nur Schlusslicht Altach geholt. Lediglich in der Saison 2015/16 hatte Ried zu diesem Zeitraum weniger Punkte auf dem Konto (Anm.: vier Punkte). Während die Defensive mit elf Gegentoren (was Platz fünf in der Liga bedeutet) relativ gut dasteht, bereitet vor allem die Offensive Sorgen: Magere vier Treffer konnten bisher bejubelt werden – noch nie hat Ried in seiner Bundesliga-Geschichte weniger Tore nach acht