Für Comeback schwitzte Rieds Sane sogar in Dubai

In 39 Tagen startet für die SV Ried mit dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Liga bei Horn die "Mission Aufstieg". Gestern pfiff Trainer Maximilian Senft – nachdem seine Kicker am Montag Lauf- und Leistungstests absolviert hatten – am Kunstrasen des Klaus-Roitinger-Stadions die Winter-Vorbereitung auch offiziell an.

Besonders motiviert war vor allem ein Mann: Top-Stürmer Saliou Sane, der den Wikingern wegen eines Bandscheibenvorfalls seit September nicht zur Verfügung stand. "Es war schön, mit dem Team wieder auf dem Platz zu stehen", sagte der 32-jährige Deutsche, der sich die langwierige Verletzung bei einem Training im Herbst zugezogen hatte. "Jede Bewegung hat geschmerzt."

Nach einer Operation war vorerst Ruhe angesagt. Während seine Mitspieler nach der Herbstsaison eine Pause einlegten, schuftete der Angreifer indes am Comeback. "Bis Weihnachten war ich in Ried, danach habe ich daheim in Deutschland weitertrainiert." Sogar im Urlaub in Dubai hat er für seine Rückkehr geschwitzt: "Die Bedingungen waren dort ideal", sagt Sane mit einem Schmunzeln.

Behutsam will sich der Angreifer wieder zur alten Fitnessform zurückkämpfen – auch gestern war er bei vielen Teilen des Trainings schon dabei. Sein Ziel ist klar: "Ich möchte beim ersten Pflichtspiel in Horn dabei sein."

