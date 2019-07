Fünfter Liga-Fehlstart in Folge: Die SV Ried bleibt trotzdem ruhig

Für die SV Guntamatic Ried war es die erste Niederlage unter Trainer Gerald Baumgartner in dessen 17. Spiel – nach dem 1:3 zum Auftakt der 2. Fußball-Liga zu Hause gegen Klagenfurt hörte es sich aber an, als ob die Innviertler inmitten einer Pleitenserie wären: Von den entrüsteten Fans wurde die Mannschaft mit Pfiffen verabschiedet.

Dabei hatten die Anhänger ihre Mannschaft nach dem verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison noch aufgebaut. Der Vertrauensvorschuss ist aber schon nach der ersten Runde verspielt. Zum fünften Mal in Serie ging der Saisonauftakt daneben, vor allem die dürftige Leistung regte die Anhänger auf – für einen Titelfavoriten war das zu Hause in allen Belangen zu wenig. "So ist es im Fußballgeschäft. Jedes Spiel wird auf die Waagschale gelegt, nach einer Niederlage wirst du verdammt", sagt Ried-Trainer Gerald Baumgartner.

Der Salzburger wird nach dem schwachen Auftaktspiel aber nicht nervös: "Wir haben im Frühjahr in Ried seriös gearbeitet. Wir werden gestärkt aus diesem Spiel herauskommen."

Noch am Samstag wurde die Niederlage analysiert. Vor allem sieben Minuten mussten genauer besprochen werden: Von der 56. bis zur 63. Minute kassierte die Baumgartner-Elf alle drei Treffer. "Unsere Leistung war gar nicht so schlecht. Bei den Gegentoren haben wir uns in der Restverteidigung nicht gut angestellt. Wir haben die Lehren aus dem Spiel gezogen." Mit dem Gefühl, verlieren zu können, musste jetzt auch Ried wieder vorliebnehmen. Baumgartner: "Es war die erste Niederlage nach gefühlten fünf Monaten. Der Zeitpunkt für eine Niederlage ist zu Saisonbeginn sicher günstiger als am Ende der Saison."

Bajic verletzt, Euphorie in Steyr

Bitter: Die Rieder verloren nicht nur das Spiel, sondern auch Shooting-Star Ante Bajic. Der Offensivspieler fällt wegen einer Kapselverletzung im Schultergelenk mindestens drei Wochen aus.

Eine positive Überraschung hat Vorwärts Steyr mit dem 2:0 gegen Wacker Innsbruck hingelegt. Nach der schwachen Vorsaison entfachte unter den 2100 Fans in Steyr nach dem Schlusspfiff gleich so etwas wie Euphorie. "Wir müssen demütig bleiben. Ich glaube aber, dass der Vorwärts-Geist wieder erwacht ist", sagt Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller, dessen Team trotz der vielen neuen Spieler schon gut eingespielt wirkte – während die zuletzt geholten Neuzugänge um Okan Yilmaz und Dragan Marceta bereits am Freitag zu Kurzeinsätzen gekommen waren, gab Nicolai Bösch am Samstag im Testspiel gegen Bezirksliga-Süd-Klub Schlierbach (6:0) sein Debüt im Trikot der Rotjacken.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at