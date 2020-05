Fortsetzung oder Abpfiff? Finanzpoker um 2. Liga

Bei der Ligakonferenz der österreichischen Fußball-Zweitligisten wird heute die Entscheidung darüber fallen, ob und unter welchen Umständen die Saison fortgesetzt wird. Nachdem die politischen Voraussetzungen geschaffen sind, gab es zuletzt eine knappe Mehrheit für die Verlängerung der Saison bis Juli. Heute wird es wohl ein Finanzpoker werden, ob man die 2. Liga auch ohne Fernsehgeld beendet.

Es gibt Klubs, die von einer Fortsetzung erheblich profitieren. So zum Beispiel die Bundesliga-Ableger Liefering und Young Violets, die sich stark für eine Fortsetzung einsetzen. Oder auch die SV Guntamatic Ried, die im Falle des Aufstiegs allein durch das Fernsehgeld zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Euro einnehmen würde. Und dann gibt es die kleinen Klubs, in Oberösterreich Blau-Weiß Linz und Vorwärts Steyr, die massive Einbußen haben werden und für diese Einbußen auch im Sinne der oft zitierten Solidarität entschädigt werden wollen.

Neben den finanziellen Voraussetzungen werden heute auch die rechtlichen Aspekte einer Fortsetzung abgeklärt. In der 2. Liga endet ein Großteil der Spielerverträge mit 31. Mai. Es geht nicht nur darum, ob diese Verträge automatisch verlängert werden können, sondern ob das einige Vereine überhaupt wollen. Es ist nicht auszuschließen, dass so mancher Verein diese Sechzehnerliga am Ende mit einer besseren Nachwuchsmannschaft anstelle der teureren Stammspieler beenden wird.

