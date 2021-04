Folgt Auers Gesprächsmarathon in Gladbach ein fixer Wechsel?

Es sind zwei ideale Beispiele dafür, wie schnell es im Fußball gehen kann: Gewinnt die SV Guntamatic Ried auch heute (17 Uhr) in der Qualifikationsrunde der Fußball-Bundesliga gegen Altach, dann ist man plötzlich wieder viel näher an den Europacupplätzen als im Abstiegsrennen. Noch ist offen, ob nur der Erste oder auch der Zweite am Ende das Play-off um den letzten freien internationalen Platz antritt.