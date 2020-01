Fix: SV Ried holt Stürmer Bernd Gschweidl

Die Tore für die SV Ried erzielten Julian Wießmeier und Jefte. Die Niederösterreicher drehten nach einem 1:2-Rückstand die Partie in der Endphase. "Die Gegentore waren absolut vermeidbar", sagte Trainer Gerald Baumgartner nach dem Spiel im kurzen OÖN-Gespräch. Da Kresimir Kovacevic, der bei der SV Ried in den vergangenen Tagen als Testspieler mittrainierte, gegen St. Pölten nicht zum Einsatz kam, deutete vieles daraufhin, dass Bernd Gschweidl (Altach) verpflichtet wird. Das bestätigte Baumgartner. Der Stürmer, der zuletzt in Vorarlberg kaum Spielzeit erhielt, wechselt nach Ried. Somit dürfte die Stürmersuche der SV Ried beendet sein. Nähere Vertragdetails waren vorerst nicht bekannt.

Einen guten Eindruck hinterließ Testspieler Amadou Dante, auch Baumgartner zeigte sich vom 19-jährigen Linksverteidiger, der zuletzt von Sturm Graz an Hartberg verliehen war, angetan. Der vierfache U-20-Nationalspieler Malis könnte die zweite Neuverpflichtung werden.

