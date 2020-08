Fix: SV Ried holt Linksverteidiger Michael Lercher

Immer konkretere Formen nimmt der Kader von Bundesliga-Aufsteiger SV Guntamatic Ried an. Am Donnerstnachmittag bestätigte Rieds Sportchef Gerald Baumgartner auf OÖN-Anfrage, dass die Verpflichtung von Linksverteidiger Michael Lercher fix sei. Der ehemalige Mattersburg-Spieler hat in Ried einen Vertrag unterschrieben. In der vergangenen Saison absolvierte Lercher, der in seiner Jugend auch für die Nachwuchsteams von Werder Bremen kickte, 24 Spiele für die Burgenländer.

