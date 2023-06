Fix: Stürmer Mark Grosse wechselt zur SV Ried

Die Meldung am Montagnachmittag, dass Mark Grosse zur SV Ried wechselt, kam nicht überraschend. Die OÖN berichteten bereits am Freitag, dass der Transfer kurz vor einem Abschluss steht. Jetzt ist es offiziell: der 24-Jährige Stürmer, der zuletzt für Kapfenberg in der Zweiten Liga auf Torejagd ging, hat in Ried einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben. „Mark Grosse hat in der vergangenen Saison bewiesen, dass er ein sehr torgefährlicher und spielstarker Spieler ist. Auch bei Standards sorgt er immer für Gefahr. Er hat einen sehr guten linken Fuß und wird Kreativität in unser Spiel bringen“, sagt SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

Mehr zum Thema SV Ried SV Ried: Sahin-Radlinger und Mikic sind weg, Stürmer Grosse soll verpflichtet werden RIED. Torhüter Samuel Sahin-Radlinger wird die SV Ried nach dem Abstieg verlassen. Leo Mikic wurde nach Südkorea transferiert. SV Ried: Sahin-Radlinger und Mikic sind weg, Stürmer Grosse soll verpflichtet werden

"Der Verein ist wirklich top. Die Gespräche waren von Anfang an gut und ich war von Beginn weg überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist. Von den Fans und Umfeld passt hier alles", sagt Grosse. Mit dem Zwei-Jahres-Plan der Rieder könne er sich sehr "voll identifizieren. Ich habe jetzt das große Ziel, gemeinsam mit Ried in die Bundesliga aufzusteigen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.