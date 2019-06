FC-Juniors-Torjäger Grubeck dank Ausstiegsklausel zu Ried

Der Ausbildungsverein des LASK teilte am Mittwoch mit, dass man die Entscheidung des Stürmers bedauere.

Grubeck erzielte in der vergangenen Saison zwölf Saisontore für die Juniors. Ried peilt kommende Saison die Rückkehr in die Bundesliga an.

