Ex-Kicker empfahl Ried Neo-Stürmer

Der 23-Jährige erzielte im Herbst 14 Tore in 22 Viertliga-Spielen und unterschrieb für eineinhalb Jahre (plus Option). "Wir haben ihn live beobachtet, er hat großes Potenzial", sagt Rieds Sportchef Thomas Reifeltshammer. Auch ein Ex-Rieder empfahl den Angreifer den Wikingern: Burghausen-Goalie Markus Schöller. "Er ist überzeugt, dass er es bei uns schaffen kann", sagt Reifeltshammer. Bei der gestrigen Teambuilding-Einheit – die Rieder tauschten die Fußballschuhe gegen Schlittschuhe und spielten in der Reva-Halle in Vöcklabruck Eishockey – war Ungerath bereits dabei. Es ist leicht möglich, dass Ried noch einen weiteren Stürmer verpflichtet.

2000 Zuschauer zugelassen

Bestätigt wurden gestern (wie berichtet) die Bedingungen, um beim Cup-Viertelfinale am 4. Februar gegen Klagenfurt dabei sein zu können. 2000 Fans sind zugelassen. Diese müssen allerdings dreifach geimpft sein plus einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test vorweisen. Für Liga-Dauerkartenbesitzer gibt es als kleines Dankeschön eine Freikarte. Gespielt wird bereits um 19.20 Uhr, da ab 22 Uhr die Stadion-Gastronomie schließen muss.