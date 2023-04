Es geht um die Zukunft: Auf wen kann sich die SV Ried noch verlassen?

Vor dem heutigen Heimspiel der SV Guntamatic Ried in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga gegen die WSG Tirol (19.30 Uhr, Josko Arena) wurde Klartext gesprochen: Nach der blamablen Leistung gegen Hartberg (1:3) mussten sich die Kicker der Innviertler von den Sportchefs Thomas Reifeltshammer und Wolfgang Fiala sowie Trainer Maximilian Senft einiges anhören lassen: "Es waren alle sehr selbstkritisch – zuerst intern, dann mit der Mannschaft. Es war ein Vormittag, der für Klarheit gestanden ist, der durchaus auch einmal unangenehm sein durfte", sagt Ried-Coach Maximilian Senft.

Nach dem reinigenden Gewitter war der Blick aber sofort wieder nach vorne gerichtet: "Ab dem ersten Tag der Trainingswoche war zu sehen, dass die Mannschaft ihrem eigenen Anspruch in jeder Trainingseinheit gerecht werden will und wir mit einer anderen Körpersprache auftreten wollen als beim Hartberg-Spiel. Die Jungs haben ihre eigene Unzufriedenheit in eine gute Trainingswoche umgewandelt."

Tanzvideo und Gerüchteküche

Für den einen oder anderen Ried-Kicker gab es auch Konsequenzen: Mittelfeldspieler Kingsley Michael wird wie berichtet in dieser Saison keine Rolle mehr für die SV Ried spielen. Die Sommer-Leihgabe des FC Bologna tanzte auf Instagram in einem Livevideo nach dem Schlusspfiff gegen Hartberg – der Nigerianer stand bei dieser Partie nicht im Kader – den Bundesliga-Frust weg. Der Social-Media-Auftritt wird dem Mittelfeldmann nun zum Verhängnis: Michael, der es unter Senft nur zu einem Kurzeinsatz gebracht hat, wird für Ried keine Spiele mehr absolvieren. "Wir stehen mit Bologna in Kontakt, sie verstehen unser Handeln", sagt Sportchef Thomas Reifeltshammer. Noch ist der Vertrag aber nicht aufgelöst – das liegt auch daran, ob der italienische Serie-A-Klub Michael bei dessen Partnerverein Montreal Impact in der MLS unterbringen kann.

Auch Michael Martin nahmen sich Rieds Verantwortliche zur Brust. Der 22-Jährige war in den vergangenen Wochen vor allem damit beschäftigt, Gerüchte über das mögliche Interesse anderer Klubs an seiner Person in den sozialen Medien zu teilen. Reifeltshammer: "Michael hat in dieser Saison starke Spiele gemacht, aber wir haben ihm klargemacht, dass so etwas nicht förderlich ist."

Frist für Optionen

Gelingt dem Deutschen und seinen Kollegen heute keine Leistungssteigerung, werden sich Träume von Auslandstransfers sowieso von selbst erledigen. Auch weitere Ried-Kicker spielen heute umso mehr sprichwörtlich um ihre eigene Zukunft: Bei David Ungar, Julian Turi, Philipp Pomer, Leo Mikic und Seifedin Chabbi gibt es Optionen zur Vertragsverlängerung, die bis morgen gezogen werden müssen. Heute definitiv kein Thema: Marcel Ziegl, einer der großen Rieder Hoffnungsträger, fällt verletzungsbedingt aus.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger