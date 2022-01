Erstes Ried-Testspiel nach schwerer Verletzung abgebrochen

Das Jahr 2022 beginnt für die SV Guntamatic Ried nicht nach Wunsch: Das erste Testspiel unter Neo-Trainer Robert Ibertsberger gegen Zweitligist Vorwärts Steyr musste kurz vor dem Spielende beim Stand von 1:1 abgebrochen werden. Stürmer Seifedin Chabbi erlitt im Finish wohl eine schwere Ellbogenverletzung und musste mit der Rettung abtransportiert werden.

Bei einer Offensivaktion wollte sich der Angreifer beim Hinfallen mit der Hand abstützen. Ein Steyr-Verteidiger übersah Chabbi und stieß mit dessen durchgestreckter Hand zusammen. Der Vorarlberger schrie mehrere Sekunden vor Schmerzen, Schiedsrichter Dieter Muckenhammer brach daraufhin sofort die Partie ab.

Zuvor entwickelte sich auf dem Kunstrasen neben dem alten Rieder Stadion eine ausgeglichene Partie mit wenig Torchancen. Dennoch ging Vorwärts mit einer 1:0-Halbzeitführung in die Kabine: Neuzugang Can Alak hatte einen Eckball von Oliver Filip per Kopf verwertet (23.). Zur Pause wechselte Ried zehnmal, Bajic gelang in Minute 57 der Ausgleich für die Innviertler zum 1:1-Endstand.

Beim SKV-Debüt gegen Rapid hatte Can Alak (l., hier mit Sportleiter Jürgen Tröscher) mit einer Vorlage geglänzt, gegen Ried erzielte er sogar ein Tor.

Trotz dünner Personaldecke war Vorwärts-Trainer Daniel Madlener mit seiner Mannschaft zufrieden: „Die Leistung über 90 Minuten war sehr gut, es war auf diesem Kunstrasen aber nicht ganz einfach“. Nur zwei Tage nach dem 4:2-Erfolg beim SK Rapid gelang den Rot-Weißen im zweiten Testspiel der nächste Achtungserfolg. Nun gilt es, diesen Aufschwung auch in die Frühjahrssaison hinüberzubringen.

Trainer Madlener nach dem Spiel: „Jetzt bekommen die Spieler einen Tag frei, danach werden wir intensiv weiterarbeiten. Wir wollen am 12. Februar bereit sein.“

Klarer LASK-Sieg

Auch der LASK testete am Samstag gegen ein Team aus der 2. Liga. Beim souveränen 7:1 gegen den GAK gingen die Grazer zwar in der 38. Minute in Führung, danach schaffte der LASK in Pasching klare Verhältnisse. Die Tore für die Linzer erzielten Marko Raguz, Hyun-seok Hong und Juniors-Testspieler Alexander Michlmayr, Keito Nakamura und Alexander Schmidt trafen doppelt.