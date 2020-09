Das lange Warten der SV-Ried-Fans hat bald ein Ende: 1204 Tage nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Mattersburg im Mai 2017 spielen die Rieder am kommenden Sonntag endlich wieder daheim in der höchsten Spielklasse. Gegner um 14.30 Uhr ist Wattens. Erstmals sind seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder Zuschauer erlaubt. Allerdings unter strengen Corona-Präventionsmaßnahmen, die von der Bezirkshauptmannschaft Ried in Zusammenarbeit mit der SVR erstellt wurden.