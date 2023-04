"Eine Klasse besser": Dieser Auftritt macht der SV Ried Mut

So spielt kein Absteiger! Auch wenn die SV Guntamatic Ried bei Altach, dem direkten Rivalen im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga, nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist, die Kicker nach dem Schlusspfiff zu Boden gegangen sind, weil man weiter den Platz am Tabellenende einnimmt – dieser Auftritt muss den Innviertlern Mut und Überzeugung für die nächsten Wochen geben.

Die Innviertler drückten dem Spiel in Vorarlberg ihren Stempel auf, spielten sich Chance um Chance heraus – das Unentschieden war für den Tabellenelften aus dem Ländle mehr als schmeichelhaft. "Alle haben am Platz gesehen, dass die SV Ried sicher um eine Klasse besser war als Altach. Man hat richtig gesehen, dass wir Qualität haben", sagte Torschütze Seifedin Chabbi nach dem Remis in seiner Vorarlberger Heimat.

Der 29-Jährige brachte sein Team nach einem Eckball in der 55. Minute per Kopf in Führung – und hätte Ried im Alleingang zum Sieg schießen können: "Ich hätte das Spiel alleine entscheiden können. Was zählt, sind die Tore, die müssen wir machen. Ich bin davon überzeugt, dass die Tore jetzt kommen werden. Wir hatten fünf, sechs oder sieben Hunderter, und dabei ist nur ein Tor rausgekommen. Da habe ich einen erheblichen Anteil daran, und es tut mir unglaublich leid."

Sein Trainer Maximilian Senft macht ihm keinen Vorwurf: "Seif hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Dass er die Chancen machen muss, weiß er selber, er ist ein erfahrener Stürmer. Der Seif hat es drauf, und ich habe großes Vertrauen, dass das die nächsten Spiele auch so sein wird."

Die mangelnde Chancenverwertung zieht sich für die Rieder mittlerweile wie ein roter Faden durch die Saison. Zwölf der 19 Saisontore wurden nach ruhenden Bällen erzielt – lediglich sieben Treffer aus dem laufenden Spiel heraus. Die Möglichkeiten wären auch gegen Altach wieder dagewesen – Senft übt sich in Durchhalteparolen: "Ich habe großes Vertrauen, dass das wieder zurückkommt. Ich bin mir ganz sicher, dass wir nächste Woche eins drauflegen werden."

"Müssen uns mehr belohnen"

Mit dem Auftritt seines Teams war der 33-Jährige trotzdem mehr als zufrieden: "Die Mannschaft hat unseren Plan sehr gut umgesetzt, das fruchtet auch. Wir müssen uns einfach nur mehr dafür belohnen. Ein Stück weit hat auch das Glück gefehlt, wenn ich die Aluminiumtreffer sehe."

Sogar Altach-Stürmer Atdhe Nuhiu, der in der 74. Minute den Ausgleich für die Vorarlberger erzielen konnte, pflichtete Senft bei: "Wir waren über einen weiten Teil des Spiels die schlechtere Mannschaft. Wir haben dann glücklich das 1:1 gemacht. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir einen Punkt mitgenommen haben. Dass ein Punkt Gold wert sein kann, da brauchen wir nicht reden."

Ried helfen in der momentanen Situation hingegen nur noch Siege: Am Samstag gastiert mit Lustenau das nächste Ländle-Team im Innviertel: Gegen die Grün-Weißen feierte Ried einen der beiden einzigen Heimsiege der aktuellen Saison – und blieb in zwei Duellen ungeschlagen (ein Sieg, ein Remis). Auch das kann der SV Ried neben dem Auftritt in Altach Mut geben.

