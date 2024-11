Ein wichtiger Sieg für die SV Ried und Trainer Senft

"Die Gruppe hat gezeigt, dass sie in Drucksituationen performen kann. Das war auch für mich ein wichtiges Zeichen", sagt SV-Ried-Sportchef Wolfgang Fiala nach dem 3:0-Auswärtserfolg in der 2. Fußball-Liga bei den Amateuren von Sturm Graz. Nach der 0:1-Niederlage im Spitzenspiel gegen die Admira hatte der Druck auf die Innviertler zuletzt wieder zugenommen – mit der starken Leistung in Gleisdorf haben die Wikinger einmal mehr die richtige Antwort gegeben. "Wir haben gegen das aktuell wohl formstärkste Team der zweiten Liga einen relativ ungefährdeten Sieg eingefahren", sagt Fiala.

Nach einer guten halben Stunde belohnten sich die Wikinger für einen couragierten Auftritt: Fabian Wohlmuth hatte sich bei einem langen Ball von Jonas Mayer im Kopfballduell durchgesetzt, Wilfried Eza (33.) stand goldrichtig und traf zum 1:0. Mark Grosse hatte in der 64. Minute per Seitfallzieher den zweiten Treffer nachgelegt, mindestens genauso sehenswert war das Tor zum 3:0-Endstand: Nach einer Mayer-Flanke verarbeitete der eingewechselte Fabian Rossdorfer das runde Leder elegant, traf zum dritten Mal an diesem Abend für die Rieder. Ein klarer 3:0-Sieg, der vor der Länderspielpause die angespannte Lage wieder etwas entschärft hat. Mit einer weiteren Niederlage wäre im Umfeld wohl der Druck auf Trainer Senft weiter gestiegen – auch wenn Fiala sagt: "Ich bin überzeugt von der aktuellen Konstellation. Aber ich weiß, dass wir ein Saisonziel haben. Und ich muss meine Entscheidungen so treffen, dass wir dieses erreichen können."

Testspiel gegen Horn

Während der Liga-Pause – Ried bestreitet am Donnerstag ein Testspiel gegen Zweitliga-Rivale SV Horn – soll sich auch die Personalsituation wieder entspannen: Ante Bajic durfte bereits beim Gastspiel in der Steiermark nach seiner Mandelentzündung eine halbe Stunde mitwirken und wird im nächsten Heimspiel am 22. November gegen Bregenz wieder topfit zur Verfügung stehen.

Bleiben nur mehr die Ausfälle von Saliou Sane und David Bumberger. Während der 32-jährige Deutsche wegen eines Bandscheibenvorfalls erst im Frühjahr wieder zur Verfügung steht, hofft man beim linken Außenbahnspieler, dass er nach seiner Schambeinverletzung noch im Herbst wieder in das Training einsteigt.

