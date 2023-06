Ein Schotte für die SV Ried?

Zumindest das neue Trainerteam der SV Ried ist komplett. Wie die OÖN bereits Mitte Juni berichtet hatten, wird ein Schotte zum neuen Co-Trainer von Chefcoach Maximilian Senft: Mark McCormick steht vor der Unterschrift, soll bereits im Trainingslager in Windischgarsten erstmals für die Innviertler auf dem Platz stehen.

Der 43-Jährige war zuletzt bei der Wiener Austria als Assistenztrainer aktiv, arbeitete bei den Veilchen unter anderem an der Seite von Manfred Schmid oder Michael Wimmer. Seit 2010 ist McCormick in Österreich, war in der Akademie der Veilchen bei einigen Mannschaften als Trainer tätig.

Schendl ebenfalls in Windischgarsten

Während McCormick das Trainerteam der Wikinger komplettiert, gibt es bei der Mannschaft noch einige Fragezeichen. Eine Alternative für die rechte Außenbahn dürfte kurz vor der Unterschrift stehen: Wie berichtet weilt mit Sandro Schendl bereits ein potentieller Neuzugang in Windischgarsten.

Der 20-Jährige war zuletzt bei Sturm Graz aktiv, kam aber vorwiegend in der Amateurmannschaft in der 2. Liga zum Einsatz. Zudem wird mit Marc Schmerböck (zuletzt Hartberg) einem Testspieler auf die Beine gesehen.

Nicht mit ins Trainingslager gereist sind Felix Seiwald, Markus Lackner und Christoph Monschein. Mit dem Trio wird nicht mehr geplant. Bei Angreifer Monschein könnte es zu einer Rückkehr kommen: Der 30-Jährige steht bei dessen Ex-Klub Admira hoch im Kurs.

