Ein Schicksals-Doppel für Ried und LASK

Wohin geht die Reise bei der SV Guntamatic Ried? Die Innviertler empfangen heute die WSG Tirol (17 Uhr, josko Arena) und treten dann in der kommenden Woche im Westen Österreichs an. Mit einem vollen Erfolg daheim gegen die Tiroler würde es vor der Rückrunde in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga schon sehr gut aussehen. Zumindest das Team von Trainer Thomas Silberberger könnte man vor den letzten fünf Saisonrunden mit sechs Punkten Vorsprung auf Distanz halten.

"Wir haben eine Riesenmöglichkeit, uns ein bisschen Luft zu verschaffen. Auch wenn man sich die Konstellationen der anderen Partien ansieht", sagt Ried-Coach Robert Ibertsberger. Die Statistik spricht für die Wikinger: Die Tiroler sind das einzige Bundesliga-Team, gegen welches Ried seit des Wiederaufstiegs in das Fußball-Oberhaus daheim noch keinen Punkt abgegeben hat. Die Heimstärke soll wieder zum Trumpf werden: Nach dem Dämpfer gegen Altach (1:2) gelang auch gegen Hartberg (0:0) zuletzt kein voller Erfolg. "Aufgrund der Heimstärke, die wir in den vergangenen zwölf Monaten gezeigt haben, haben viele Mannschaften Respekt vor uns. Das soll so bleiben", gibt Seifedin Chabbi die Richtung vor. Der 28-Jährige ist nach seiner in der Winterpause erlittenen Ellbogenfraktur wieder voll fit – feierte gegen Hartberg seine Rückkehr auf den Platz. Ob ihm gegen Wattens auch ein Tor-Comeback gelingt? Es wäre nicht allzu überraschend: Der 28-Jährige ist der absolute Vereinsschreck des Kristall-Klubs, traf in sieben Duellen sieben Mal. "Tirol hat seine Qualitäten. Es ist eine sehr gute Mannschaft, die wir nicht unterschätzen dürfen." Den Schlüssel zum Sieg sieht der Angreifer im mentalen Bereich: "Wir müssen den Fußball annehmen, der im unteren Play-off gespielt wird."

Wer ersetzt Nutz?

Ob Chabbi von Beginn weg spielen darf, ist noch ungewiss. Rieds Häuptling Ibertsberger lässt sich nicht in die Karten blicken, wer den gesperrten Top-Scorer Stefan Nutz ersetzen soll. Beim gestrigen Abschlusstraining sah es aber eher danach aus, dass gegen die Tiroler auch ein gebürtiger Innsbrucker seine Chance bekommt: Murat Satin wurde in der Tiroler Fußballakademie ausgebildet, wird heute den Platz hinter Solo-Spitze Dorgeles Nene übernehmen. Der Ausfall des Regisseurs (acht Tore und 17 Assists in 31 Pflichtspielen) macht Ried aber auch etwas unberechenbarer. Ibertsberger: "Die gegnerischen Teams sehen in ihrer Analyse natürlich ganz genau, dass er unser Dreh- und Angelpunkt ist und die entscheidenden Bälle spielt. Dementsprechend wurde er zuletzt auch bearbeitet." Mit Julian Wießmeier könnte heute eine weitere Stütze ausfallen – Winter-Neuzugang Josef Weberbauer dürfte sein Startelf-Debüt feiern.

Wohin geht die Reise beim LASK?

Fünf Klubs waren beim Ankick der Qualifikationsgruppe auf den Kampf um den Klassenerhalt eingestellt – der sechste ist der LASK. Bei den Athletikern wurde nur vom Europacup-Play-off gesprochen. Ob die Schwarz-Weißen in der Realität angekommen sind, werden die Duelle gegen Altach heute auswärts (17 Uhr) und am kommenden Samstag in Pasching zeigen. Die Vorarlberger liegen auf dem Abstiegsplatz nur drei Punkte hinter dem LASK.

Zuletzt verlor der LASK zu Hause gegen Altach 0:1, in Vorarlberg gelang ein 1:0-Sieg. Bild: APA/Reinhard Eisenbauer

Altach hat vorgezeigt, wie Abstiegskampf funktioniert. Nach dem Grunddurchgang war man mit sieben Zählern Rückstand auf die Admira noch abgeschlagen Letzter. Nach der Punkteteilung ist die Mannschaft des neuen Trainers Ludovic Magnin in der Qualifikationsgruppe das beste Team mit acht Punkten aus vier Partien und hat den Anschluss geschafft – auch dank LASK-Leihgabe Christoph Monschein. Der Stürmer trug zwei Tore und zwei Assists bei.

Saisonende für Wiesinger

Ein gelernter Mittelstürmer ist nach den Ausfällen von Marko Raguz und Alexander Schmidt nicht das Einzige, was dem LASK heute fehlen wird: Gestern wurde beschlossen, dass Philipp Wiesinger die Saison vorzeitig beendet. Dauerhafte Probleme mit dem Fuß machen eine Operation erforderlich. Zuletzt wurde noch überlegt, diese bis zum Sommer hinauszuzögern, nun reifte die Überzeugung, dass es keinen Sinn ergebe, dass sich der Abwehrchef unter Schmerzen durch die verbleibenden Spiele quäle.

In der Winterpause hatte Wiesinger noch ein Spezialprogramm bei einem deutschen Spezialisten durchlaufen, um seine Probleme mit dem Schambein in den Griff zu bekommen. Deswegen stieg er erst zum Trainingslager beim LASK in die Vorbereitung ein. Nach sieben Einsätzen im Frühjahr ist die Saison für Wiesinger nun wegen der Fußverletzung beendet.

24 der 42 Pflichtspiele konnte er bestreiten – als Stabilisator einer wackeligen Defensive wird er nun im Kampf um den Klassenerhalt fehlen. „Unsere Ausfälle bedeuten gleichzeitig eine Chance für andere Spieler, sich zu beweisen. Von jedem, der im Aufgebot steht, will ich absoluten Erfolgshunger sehen – das sind wir nicht zuletzt unseren Fans schuldig“, sagte Trainer Andreas Wieland. Das wird gegen die Altacher auch notwendig sein. „Wir sind gefordert, von Beginn an dagegenzuhalten.“

Titelfeier am Sonntag?

Den neunten Meistertitel in Serie könnte Salzburg schon am Sonntag feiern: Bei einem Sieg gegen Austria Wien wäre die Titelverteidigung nach 27 Runden fix, sollte Rapid gleichzeitig gegen Sturm gewinnen. Die Grazer könnten danach zwar nach Punkten noch gleichziehen, das entscheidende direkte Duell hat Salzburg nach den bisherigen drei Siegen schon für sich entschieden.

Vor Salzburgs Titelserie war die Austria 2013 Meister gewesen. Das Sportliche rückt bei den Wienern durch die Lizenzverweigerung aktuell in den Hintergrund, die Mannschaft habe darauf „gar nicht reagiert“, erzählte Trainer Manfred Schmid. „Für uns ist es wichtig, dass wir uns auf die Aufgabe konzentrieren, die wir beeinflussen können.“