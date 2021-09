Ein Kampf der Giganten

Das morgige Auswärtsmatch der SV Guntamatic Ried in Altach (14.30 Uhr) könnte – für ein Fußballspiel untypisch – nicht auf dem Rasen, sondern in der Luft entschieden werden: Die größte Abwehrzentrale der Bundesliga stellt sich dem größten Stürmer. "Ich spiele lieber gegen Spieler, die eine ähnliche Größe wie ich haben als gegen kleine quirlige Dribbler", sagt Rieds Innenverteidiger Constantin Reiner mit einem Schmunzeln. Gemeinsam mit Tin Plavotic – beide sind 1,97 Meter groß – nimmt es der 24-Jährige heute mit Altachs Stürmer Atdhe Nuhiu auf. Der Ex-Rieder ist nur einen Zentimeter kleiner als die Innviertler Abwehr-Hünen.

Gegen die Vorarlberger konnten die Wikinger seit der Bundesliga-Rückkehr noch nicht gewinnen. Nach dem heroischen Derbysieg gegen den LASK soll aber auch Altach auf Rieds Abschussliste dazukommen. "Mit dem Derbysieg haben wir noch einmal Selbstvertrauen getankt", sagt Reiner, der in dieser Saison in die Rolle des Abwehrchefs geschlüpft ist: "Nach dem Abgang von Kennedy Boateng und dem Karriereende von Thomas Reifeltshammer bin ich der erfahrenste Innenverteidiger im Kader. Ich will vorangehen."

Bajic wieder im Training

Ein Offensivspektakel darf man sich morgen wohl nicht erwarten. "Altach ist ein Gegner, der auch gerne tief steht. Wenn man alle Spiele betrachtet, dann vielleicht sogar noch tiefer als wir", kündigt Ried-Trainer Andreas Heraf zwei Teams an, bei denen die Stärken vor allem in der Defensive liegen.

Die Rieder Offensive soll hingegen Ante Bajic beleben: Der 26-Jährige ist nach seinem Muskelfaserriss am Mittwoch wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen.