Ein Denkzettel für Ried zum richtigen Zeitpunkt

"Das ist nicht die SV Ried, die ich sehen möchte. Vor allem nicht in den kommenden Wochen." Erstmals in seiner Ära als Trainer der SV Guntamatic Ried war Robert Ibertsberger richtig sauer – er hatte nach der 0:2-Auswärtsniederlage bei der Admira auch einige Gründe dafür: Die Innviertler starteten als bestes Team in die Qualifikationsgruppe – von den tollen Leistungen, die die Wikinger in diesem Jahr bereits abgeliefert haben, sah man in der Südstadt nicht viel.

Das Ibertsberger-Team agierte lange inferior – und hatte in den entscheidenden Situationen auch noch den Videoassistenten gegen sich: Bei Handspielen von Julian Wießmeier und Felix Seiwald wurde nachträglich auf Elfmeter entschieden. Roman Kerschbaum (11., 72.) konnte beide verwandeln.

Bitter: Beim Frühjahrsauftakt der Rieder in Wolfsberg schritt der VAR bei einer ähnlichen Hand-Situation nicht ein. Ried-Coach Ibertsberger dachte aber nicht einmal im Ansatz daran, sich darüber zu ärgern: "Die Handspiele waren nicht entscheidend. Das Auftreten meiner Mannschaft ärgert mich viel mehr. Wir waren ab der ersten Sekunde nicht aktiv auf dem Platz."

Das bekam auch sein Team zu spüren: "Ich bin extrem enttäuscht, wie wir aufgetreten sind. Das war nicht das Gesicht, das wir in den jüngsten Wochen gezeigt haben. Das werfe ich der Mannschaft auch vor, das geht so nicht."

Nur Haas mit Normalform

Lediglich Christoph Haas, der Vertreter des gesperrten Stammtormanns Samuel Sahin-Radlinger, hatte bei seiner Rückkehr nach Niederösterreich Normalform. Nach dem Schlusspfiff seines Startelfdebüts brachte es der 29-Jährige auf den Punkt: "Wir haben uns den Start in die Qualifikationsgruppe anders vorgestellt." Es war für die Rieder ein Denkzettel genau zum richtigen Zeitpunkt. Noch ist nichts passiert. In den restlichen neun Spielen in der Qualifikationsgruppe müssen die Innviertler aber sofort ein anderes Gesicht zeigen: Gegen Schlusslicht Altach zählt am Samstag nur ein Sieg.