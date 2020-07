Drittletzte Runde: Ried muss heute den Fluch beenden

Kann die SV Guntamatic Ried im heutigen Heimspiel gegen Wacker Innsbruck (20.25 Uhr, live ORF Sport +) auch endlich einen jahrelangen Fluch besiegen? Die drittletzte Runde steht in der 2. Fußball-Liga auf dem Programm – und diese würden alle Ried-Anhänger beim Blick auf die Vergangenheit nur zu gerne aus dem Gedächtnis streichen. Denn es waren stets jene Partien, in denen man am Ende im Kampf um den Aufstieg und gegen den Abstieg alle Trümpfe aus der Hand gab.

2019 – Austria Klagenfurt 1:1: Es war jenes Match, in dem die Innviertler ihre Tabellenführung an Wattens abgaben und danach nie wieder zurückholen konnten. Nachdem die Wikinger in einem sensationellen Frühjahr einen Sechs-Punkte-Rückstand aufholen konnten und sich an die Spitze zurückkämpften. Nach dem Remis halfen auch die folgenden beiden Siege nichts mehr.

2018 – Hartberg 0:1: Mit einem Sieg über die Steirer hätte man den Gegner überholt und wäre auf Platz zwei der zweiten Liga gesprungen, der damals zum Fixaufstieg gereicht hätte. Stattdessen rutschte man mit der Heimniederlage sogar auf Rang vier ab. Wiener Neustadt spielte stattdessen als Dritter Relegation, der damalige Ried-Gegner Hartberg spielt heute sogar im Europacup.

2017 – St. Pölten 1:1: Mit einem Heimsieg hätte man sich wohl den Abstieg und vielleicht auch den folgenden jahrelangen Verbleib in Liga zwei erspart. Stattdessen kassierte Ried im Finish noch den Ausgleich. So konnte sich St. Pölten im Fotofinish der letzten Runde trotz einer Niederlage retten, weil Ried das Spiel gegen Mattersburg verlor.

Rieder ohne Reifeltshammer

Vielleicht ist es heuer ja umgekehrt. Dazu würde man neben einem Sieg über Innsbruck auch noch morgen eine Niederlage von Klagenfurt gegen den FAC benötigen. Mit den Kärntnern will sich Ried-Coach Baumgartner aber nicht beschäftigen: "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und schauen nicht auf Klagenfurt." In der jetzigen Situation helfen dem Verfolger des Tabellenführers sowieso nur noch Siege. "Wir müssen die letzten drei Spiele gewinnen. So werden wir es auch anlegen. Das Spiel gegen Innsbruck ist der Startschuss", gibt Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer die Richtung vor, der zwar wieder mit dem Team trainiert, jedoch nicht spielen kann.

Während es für Ried noch um alles geht, steht bei Vorwärts Steyr (daheim gegen Lafnitz) und FC Juniors OÖ (auswärts bei Young Violets) die Entwicklung für die kommende Saison im Vordergrund. Und auch bei der Kaderplanung denkt Vorwärts Steyr bereits an die nächste Spielzeit: Das Gerüst des Teams steht, die Position im Angriff ist aber noch offen. Hinter dem Verbleib von Okan Yilmaz steht ein Fragezeichen, bei Christopher Bibaku werden sich die Wege wohl trennen. Fabian Neumayr, 21-jähriger Stürmer des Salzburger Regionalligisten Seekirchen, soll sich im Blickfeld des Teams von Trainer Willi Wahlmüller befinden.

