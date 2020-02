Dieser Punkt fühlt sich für die SV Ried wie ein Sieg an

Dank des 1:1 zum Frühjahrsstart in der 2. Fußball-Liga beim größten Titelrivalen Austria Klagenfurt bleiben die Innviertler mit drei Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze und haben sich eine Top-Ausgangsposition für den Titelkampf im Frühjahr erarbeitet.

Mit einer Choreo – "Auf dem Weg zurück an die Sonne" – wollten die mehr als 800 mitgereisten Rieder Fans mit ihrem Team im Klagenfurter Wörtersee-Stadion einen Riesenschritt in Richtung Bundesliga machen – der Funken der 5547 Zuseher sprang in der ersten Hälfte aber auf kein Team so richtig über. Nicht nur für das Team von Trainer Gerald Baumgartner stand viel auf dem Spiel.

Beide Mannschaften neutralisierten sich in der ersten Hälfte weitgehend. Bis auf einen Warnschuss von Rieds Marco Grüll nach drei Minuten und Distanzversuchen von Klagenfurts Okan Aydin (11.) und Patrick Greil (37.) gab es kaum nennenswerte Chancen.

Schock kurz vor der Pause

Kurz vor dem Pausenpfiff dann aber der Schock für das Baumgartner-Team: Nach einem Offensiv-Standard waren die Innviertler komplett unorganisiert – Innenverteidiger Kennedy Boateng warf sich mit aller Macht in einen Kärntner Abschluss und wurde dabei an der Hand getroffen. Schiedsrichter Alan Kijas zeigte auf den Elfmeterpunkt (44.), Oliver Markoutz traf zur Führung für den Tabellenzweiten. Der Rückstand ließ die Wikinger in der zweiten Halbzeit aufwachen: Vor allem die Einwechslung des lange verletzten Ante Bajic brachte frischen Schwung in das Offensivspiel der Gäste. Wenige Augenblicke später hätte der 24-Jährige einen Traumeinstand hinlegen können: Nach einer Ecke landete sein Abschluss aber nur auf dem Tornetz.

Neuzugang Gschweidl glich aus

Besser machte es Winter-Neuzugang Bernd Gschweidl: Der Neo-Rieder fackelte nicht lange und traf per Halb-Volley zum so wichtigen Ausgleich ins Eck. Im Finish hatte der Stürmer mit einer Doppel-Chance sogar den Siegtreffer auf dem Fuß. Zuerst war er an der Stange gescheitert, dann ann Goalie Zan Pelko.

Nicht nur auf dem Rasen ging es hitzig her – auch in den Coaching-Zonen. Nach dem Rieder 1:1 fiel vor allem Austria-Coach Robert Micheu mit Gesten und verbalen Rufen Richtung Ried-Coach Baumgartner auf. Der blieb aber gewohnt cool – genauso wie Ried im Top-Duell zum Start in die Frühjahrs-Saison.

Die restlichen drei Freitagpartien endeten wie das Topspiel unentschieden: Schlusslicht Kapfenberg erreichte zu Hause ein 1:1 (0:1) gegen Blau Weiß Linz, auch Amstetten - Liefering endete 1:1 (0:0), während sich Horn und die Young Violets Austria Wien 2:2 (0:1) trennten.

Neo-Trainer Ronnie Brunmayr musste sich mit Blau-Weiß Linz bei Tabellen-Schlusslicht Kapfenberg mit einem 1:1 zufrieden geben. Die Linzer gingen durch Fabian Schubert zwar mit 1:0 in Führung (36.). Er und Surdanovic fanden auch in der zweiten Hälfte gute Einschuss-Möglichkeiten vor, die Blau-Weißen hatten das Spiel voll unter Kontrolle. Doch stattdessen trafen dann die Hausherren durch Filip Skvorc (66.). Die Steirer wurden danach mutiger, doch Linz-Keeper Ammar Helac rettete das Remis.

Die FC OÖ Juniors mussten ein 1:2 gegen Lafnitz mit derem neuen Trainer Philipp Semlic hinnehmen. David Schnegg schaffte in Minute 73 nur mehr den Anschlusstreffer.

Der SK Vorwärts war im Zweitliga-Herbst als Tabellendritter die positive Überraschung. Sonntag (12.30 Uhr) wollen die Steyrer bei Wacker Innsbruck ihren Höhenflug fortsetzen. Das Match steigt im Tivoli-Stadion, das am Mittwoch zur rauchfreien Zone erklärt wurde. Das erste Saisonduell endete 2:0 für Vorwärts.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at