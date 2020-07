Gelingt der SV Guntamatic Ried morgen daheim gegen FAC Wien (20.30 Uhr) die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga? Im Titel-Showdown mit Austria Klagenfurt (daheim gegen Wacker Innsbruck) kann die Tordifferenz entscheiden. Was für die Wikinger spricht: Einige Kicker der Innviertler haben die Erfahrung des Meisterwerdens schon gemacht, durften in ihrer Profi-Karriere bereits Aufstiege feiern. Am Freitag soll die nächste Titel-Party steigen.