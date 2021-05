"Die Vorfreude auf ein Spiel mit Fans ist riesengroß"

Rund sieben Monate sind seit der 0:2-Heimniederlage der SV Guntamatic Ried am 24. Oktober 2020 gegen Sturm Graz vergangen. Nach dieser Partie in der fünften Runde der Fußball-Bundesliga mussten aufgrund der Corona-Pandemie alle Spiele ohne Fans ausgetragen werden. Diese Zeit ist jetzt vorbei: In der letzten Runde trifft die SV Guntamatic Ried am Freitagabend, 19 Uhr, daheim auf Austria Wien.