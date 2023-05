Die SV Ried will ein weiteres Team in den Abstiegssumpf ziehen

Schweitzer beim Sieg in Tirol am 20. Dezember 2020

"Wir fahren siegeshungrig nach Tirol", gibt Maximilian Senft, Trainer der SV Guntamatic Ried, vor dem heutigen Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga bei der WSG Tirol (17 Uhr) die Richtung vor. Die Innviertler warten seit sieben Liga-Spielen auf einen vollen Erfolg, sind auch in der Qualifikationsgruppe noch sieglos. Drei Punkte würden auch den SCR Altach, den unmittelbaren Konkurrenten der Rieder, im Kampf um den Klassenerhalt vor dessen Duell am Samstag gegen Hartberg unter Druck setzen.

Und viel wichtiger: Mit einem Sieg könnte man wohl auch den heutigen Gegner mit in den Abstiegssumpf ziehen. "Es ist natürlich unser Ziel, sie näher ranzuholen", sagt Senft. Sein Team erwartet eine unangenehme Aufgabe: In der vergangenen Runde verloren die Tiroler in Hartberg klar mit 0:5 – gegen Ried will die Elf von Trainer Thomas Silberberger wieder ein anderes Gesicht zeigen. Zumal die Kicker aus dem heiligen Land mit einem Sieg den Klassenerhalt fixieren könnten. Senft: "Wer Thomas Silberberger kennt, der weiß, dass sie diese Niederlage gegen uns wieder ausmerzen wollen. Ich erwarte eine Tiroler Mannschaft, die mit dem Schaum vor dem Mund gegen uns spielt."

Die Statistik spricht ebenfalls für die Tiroler: In den jüngsten fünf Pflichtspielduellen gegen die Innviertler ging die WSG viermal als Sieger vom Platz. Der letzte Rieder Auswärtssieg in Innsbruck liegt schon zweieinhalb Jahre zurück.

Ziegl vor Startelf-Comeback?

Beim damaligen 3:1-Erfolg wurden die Wikinger am 20. Dezember 2020 noch interimistisch von Gerhard Schweitzer aufgestellt. Auf die Erfahrung des 59-Jährigen vertraut Rieds Neo-Coach Senft auch heute. Als der Wiener beim Bundesligisten vom Amateurtrainer zum Chefcoach befördert wurde, war auch eine Bedingung von ihm, dass die Expertise von Schweitzer wieder mehr bei der Kampfmannschaft eingesetzt werden soll. "Wir telefonieren und treffen uns regelmäßig. Wir haben zwar beide ein gutes Auge für den Fußball, trotzdem ist es ein absoluter Mehrwert."

Vielleicht hat ihm der Trainer-Routinier, der sich speziell bei der Gegneranalyse einbringt, auch den einen oder anderen Tipp gegeben, wie man auswärts im Tivoli-Stadion gewinnen kann. Einer, der auch unter Schweitzer in Tirol in der Startelf stand, könnte heute sein Comeback von Beginn an geben: Ried-Kapitän Marcel Ziegl dürfte nach seiner Knieverletzung erstmals seit September 2022 in der Verteidigung der Innviertler starten.

