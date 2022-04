Die SV Ried überlässt beim "Heimspiel" in Klagenfurt nichts dem Zufall

Um 9.30 Uhr steigen Team und Betreuer der SV Guntamatic Ried heute für die Mission Cupsieg in den Bus Richtung Klagenfurt. Am Sonntag (17 Uhr, live ORF eins und nachrichten.at) gehen die Innviertler auf den dritten Cup-Titel der Vereinsgeschichte los. Dank der 3000 Ried-Fans im Stadion gibt es ein Heimspiel für die Wikinger. Alleine durch die Kooperation der SV Ried mit den OÖN wurden 34 Fanbusse gefüllt.

Vor dem Endspiel wurden gestern die Rollbalken heruntergelassen: Es ging auf den Sportplatz in der Rieder Kaserne, der für Außenstehende nicht einsehbar ist. Hier konnte man sich in Ruhe vorbereiten. Beim heutigen Abschlusstraining im Klagenfurter Wörthersee-Stadion wird man nichts mehr verraten. "Wir werden unsere Karten nicht aufdecken. Das Abschlusstraining in Klagenfurt hat für uns nur den Zweck, ein Gefühl für das Stadion zu bekommen", sagt Ried-Coach Christian Heinle. Danach geht es retour in das Hotel "Der Sandwirth" im Zentrum von Klagenfurt. Dort logierte auch der SK Sturm vor dessen Cup-Triumph 2018 gegen die Salzburger. Hoffentlich ein gutes Omen.

Der damalige Kapitän Oliver Glasner stemmte 2011 die Cup-Trophäe. Bild: GEPA/Mario Kneisl

"Haben uns Neues überlegt"

Viel Zeit zur Einstimmung hatte Ried nicht. Heinle: "Wir haben am Mittwoch um 8 Uhr mit den Vorbereitungen auf das Salzburg-Spiel begonnen. Das war nicht früher möglich, weil davor einfach die Admira-Partie wichtiger war. Seither verbringen wir unsere gesamte Zeit entweder mit Videostudium oder auf dem Trainingsplatz."

Während man beim Salzburger Spielstil immer genau weiß, was man bekommt, will man es bei der SV Ried zumindest versuchen, den Gegner zu überraschen. "Salzburg hat sich sicher auch das 2:2 gegen uns vom Herbst noch einmal im Detail angesehen. Wir haben uns aber wieder etwas Neues überlegt", sagt Heinle mit einem Schmunzeln. Bei der Motivation vertraut er auf Altbewährtes.

Anders als etwa Ex-Ried-Coach Gerald Baumgartner, der vor seinem sensationellen Cupsieg mit Regionalligist Pasching (1:0 gegen Austria Wien) den Spielern Szenen aus dem Film "300" gezeigt hat, in dem zahlenmäßig unterlegene Spartaner eine epische Schlacht bestreiten. Heinle: "Das brauche ich nicht. Wenn ich in die Gesichter der Spieler blicke, sehe ich sofort das Feuer in den Augen." Statt Spartanern wird es Videosequenzen mit eigenen Toren, Kombinationen und spektakuläre Abwehraktionen der Rieder zu sehen geben. So wie jene Aktion von Markus Lackner, der zuletzt gegen Salzburg direkt vor der Rieder Fankurve einen Zweikampf gewonnen und das Publikum mitgerissen hatte. Dieser Funke muss auch morgen überspringen – dann ist selbst gegen die übermächtigen Bullen etwas möglich.

So Läuft Rieds Finaltag

Bis 8.30 Uhr: Rieds Finaltag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück im Hotel „Sandwirth“.

10 Uhr: Am Vormittag findet eine Aktivierungseinheit auf einem der Trainingsplätze beim Klagenfurter Wörtherseestadion statt. Beim sogenannten „Anschwitzen“ sollen Stunden vor dem Pokal-Fight noch einmal die Muskeln besser durchblutet und mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt werden, um im Endspiel mehr Leistung bringen zu können.

12 Uhr: Die Innviertler treffen sich zum gemeinsamen Mittagessen. Neben Pasta wird auch Fleisch und Fisch serviert. Danach ziehen sich Rieds Kicker zur Erholung auf die Hotelzimmer zurück.

14.30 Uhr: Es wird langsam ernst: Neben Kaffee und Kuchen wird eine erste taktische Besprechung abgehalten, die das Team auf Österreichs amtierenden Meister einstimmen wird.

15.15 Uhr: Rieds Cup-Helden steigen in den Bus – und werden nach einer zehnminütigen Fahrt im Wörtherseestadion erwartet.

16 Uhr: Die Rieder Finalisten bekommen die letzten Anweisungen.

16.15 Uhr: Das Aufwärmprogramm im Stadion beginnt.

17 Uhr: Anpfiff in der EM-Arena: Rieds Kicker gehen auf den dritten Cup-Titel der Vereinsgeschichte los.