Die SV Ried kämpft gegen Salzburgs Übermacht an

Morgen rollen 50 Busse aus dem Innviertel Richtung Klagenfurt – der zwölfte Mann wird im ÖFB-Cup-Finale auf jeden Fall auf der Seite der Innviertler sein. Die Unterstützung von den Rängen als Extraschub an Motivation wird es auch benötigen, um den schier übermächtigen Gegner in die Knie zu zwingen.

Und noch viel mehr: Ein Sieg in der Bundesliga gleicht gegen Österreichs Dominator schon einem kleinen Wunder – in einem Finale wird es umso schwieriger. Ein Cup-Erfolg gegen die Salzburger kommt ungefähr genauso oft vor, wie jener Siebenfach-Jackpot im Lotto mit 9,8 Millionen Euro, den in dieser Woche ein Linzer geknackt hatte.

Um eine so hohe Prämie geht es für die Innviertler am Sonntag nicht – auch wenn ein Platz in der Gruppenphase der Europa League die Belohnung wäre. Der emotionale Wert des Triumphes ist der große Trumpf der SV Ried: Der von allen erwartete Finalsieg Salzburgs würde einen weiteren Pokal in der mittlerweile schon endlos langen Titel-Vitrine bedeuten – für Ried wäre er etwas Historisches. Wie das gelingen kann? Ried benötigt morgen einen perfekten Tag – und Österreichs amtierender Meister darf nach dessen Party-Marathon in den vergangenen Tagen noch nicht die Normalform erreicht haben.

Bullen bei den Hörnern packen

In der Bundesliga war Ried zuletzt vom Pech verfolgt: Die Innviertler kassierten nicht nur späte, vermeidbare Gegentore, sondern müssen sich wegen des hauchdünn verpassten Einzugs in die Meistergruppe immer noch mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Morgen muss auch das Glück zurückkommen, um die Bullen bei den Hörnern packen zu können. Dass Ried dazu imstande ist, hat man in dieser Saison bereits bewiesen: Im Herbst erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Christian Heinle gegen Salzburg ein 2:2. Im Cup-Achtelfinale wurde auswärts Sturm Graz (2:1), die aktuell zweitschwierigste Aufgabe in Österreich, gemeistert, was den Riedern auch niemand zugetraut hatte. Morgen ist die Nummer eins fällig. Gemma Ried, ihr schafft das!

Alles spricht für Salzburg

Eines ist jedem klar: Alles spricht am Sonntag für die Salzburger. Es beginnt bei der überlegenen Qualität: Der Kader Salzburg wird mit 220 Millionen Euro bewertet, das 25-fache der Rieder. Alleine Salzburgs deutscher Teamstürmer Karim Adeyemi wird auf 35 Millionen Euro geschätzt, auf das Vierfache aller Innviertler Profis.

Auf diesem Vorteil gegenüber der österreichischen Konkurrenz ruhen sich die Salzburger nicht aus, wie der Sololauf zum Meisterteller beweist. Dieser Titel ist im Selbstverständnis nicht genug. Es ist praktisch die Pflicht, auch die Cup-Trophäe abzustauben – so wie achtmal in den vergangenen zehn Saisonen, darunter das 3:0 im Finale 2015 gegen Ried.

Der bislang letzte Sieg gegen Salzburg ist fünf Jahre her. Im jüngsten Bundesligaduell erkämpften die Rieder daheim ein 2:2, obwohl der Gegner in Bestbesetzung angetreten war. Dieses Unentschieden ist ein Mutmacher, allerdings waren die Voraussetzungen ganz andere: Damals war für den Meister die Bundesliga nur ein Nebenschauplatz, drei Tage später stand das Champions-League-Spiel in Wolfsburg auf dem Spielplan. Ried war dagegen voll auf die Partie konzentriert und nach dem Cup-Achtelfinalsieg bei Sturm Graz im Hochgefühl. Dazu hat Ried in der Bundesliga in Spielen gegen Salzburg nie etwas zu verlieren.

Praktisch nicht zu biegen

Im Cup ist das anders. Salzburg schonte am Mittwoch als feststehender Meister einige Leistungsträger gegen Sturm Graz (1:2), um beim letzten Saisonhöhepunkt in bestmöglicher Verfassung zu sein. Ried hingegen taumelte zuletzt durch die Qualifikationsgruppe und konnte beim 1:1 gegen die Admira am Dienstag im Kampf um den Klassenerhalt keine Kräfte sparen.

In entscheidenden Spielen ist Salzburg in Österreich praktisch nicht zu biegen, wie der LASK im Vorjahresfinale beim 0:3 anerkennen musste. Ein Rieder Triumph wäre mit „Überraschung“ unzureichend tituliert – er wäre ein Wunder. Die Innviertler können sich an zwei Plattitüden aufrichten: Im Fußball ist in einem Spiel alles möglich. Und: Wunder gibt es immer wieder.