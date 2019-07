Die SV Ried ist auf der Suche nach einem Torhüter

"Jeder zieht gut mit, die Dynamik im Training stimmt mich positiv", sagt SV-Guntamatic-Ried-Trainer Gerald Baumgartner über die bisherige Vorbereitung. In zehn Tagen starten die Innviertler mit dem Cup-Auswärtsspiel in Bruck an der Leitha in die Saison. Die Niederlage im Testspiel gegen 1860 München wollte Baumgartner nicht überbewerten. "Es war ein spielstarker und robuster Gegner, bei uns passen noch nicht alle Abläufe zu 100 Prozent. Die Gegentore haben wir viel zu leicht bekommen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir zum Saisonstart unser ganzes Potenzial abrufen können."

Unzufrieden mit der Organisation des Freundschaftsspiels gegen die Münchner Löwen waren viele Fans, die vor den Kassen lange warten mussten, dann streikte auch noch der Kartendrucker. Viele der insgesamt rund 2500 Besucher kamen erst nach dem Anpfiff ins Stadion. Man habe nicht mit einem solchen Andrang gerechnet, entschuldigte sich die SV Ried auf Facebook. Auch bei den Kantinen bildeten sich lange Warteschlangen.

Auf dem Transfermarkt wird sich wohl diese Woche noch einiges tun. Mit dem defensiven Mittelfeldspieler Reuben Acquah, der auch im Testspiel gegen 1860 München eingesetzt wurde, steht man kurz vor dem Vertragsabschluss.

Beim Montagstraining standen zwei Torhüter auf dem Prüfstand. Einer ist Daniel Edward Daniliuc, der zuletzt bei Ligakonkurrent FAC unter Vertrag stand. Aufgrund des Kreuzbandrisses von Filip Dmitrovic wird die SV Ried mit Sicherheit noch einen Torhüter verpflichten. Auch Paul Gartler von Rapid könnte einer der möglichen Kandidaten sein. Baumgartner geht von einem Verbleib von Stammtorhüter Johannes Kreidl aus. Es gebe keine konkreten Angebote für den 23-Jährigen.

Ein spanischer Mittelfeldspieler, der zuletzt einige Tage probeweise mittrainierte, wird nicht verpflichtet. Mit Stefan Nutz hat Baumgartner einen Wunschspieler erhalten. "Er ist der richtige Mann für uns, die Perspektiven in Ried haben ihn überzeugt", sagt Baumgartner über Nutz, der auf der "Position acht" auch offensiv für viel Gefahr sorgen soll.

Auf der Suche nach einem Co-Trainer ist Baumgartner bisher noch nicht fündig geworden, die Zeit drängt. Drei Kandidaten hätten abgesagt. "Wir werden demnächst den Co-Trainer, der aus der näheren Umgebung sein wird, präsentieren", sagt Baumgartner.

Stürmer Darijo Pecirep wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr für die SV Ried auf Torejagd gehen, ihn zieht es laut OÖN-Infos zu Austria Klagenfurt. Am Dienstag absolviert die SV Ried in Feldkirchen an der Donau ein Testspiel gegen Admira Wacker (17 Uhr).

Zweite Liga

SV Ried

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at