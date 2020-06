Lässt Jefte Betancor die SV Guntamatic Ried in der 2. Fußball-Liga auch heute (18.30 Uhr, live auf TV1) gegen die Young Violets jubeln? Der spanische Stürmer hat bereits drei Spiele in Serie getroffen – heute will er sein Torkonto von aktuell elf Saisontreffern weiter ausbauen.