Die SV Guntamatic Ried befindet sich in der Fußball-Bundesliga weiter im freien Fall: Das 0:2 in Hartberg war die dritte Niederlage in Serie – saisonübergreifend konnten die Innviertler von den jüngsten 13 Partien gar nur ein Spiel gewinnen. "Wir befinden uns in keiner guten Phase, das kann man natürlich nicht schönreden", sagt Sportchef Thomas Reifeltshammer.