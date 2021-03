Mit dem heutigen Tag ist Rainer Wöllinger exakt 130 Tage offiziell als Geschäftsführer bei Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried im Amt. Mit viel Euphorie war der zweifache Familienvater in das Abenteuer Bundesliga gestartet – nach der geschafften Rückkehr in Österreichs Oberhaus ist von der vor Monaten noch herrschenden Euphorie aktuell aber nichts mehr zu spüren. Vor dem Derby am Sonntag gegen den LASK steckt die SV Guntamatic Ried in einer veritablen Krise.