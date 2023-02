Die offenen Fragen bei der SV Ried zum Ankick

Am Samstag kickt die SV Guntamatic Ried im Cup-Viertelfinale beim Wiener Sport-Club das Frühjahr an. Im Pokal träumt der Klub vom neuerlichen Finaleinzug, in der Liga kann das Ziel nur der Klassenerhalt sein. Wer steht gegen den Wiener Sport-Club im Tor? Gestern unterschrieb Torhüter Richard Strebinger bis zum Saisonende. Damit wurde die Lücke geschlossen, die durch den Ausfall von Samuel Sahin-Radlinger klaffte. „Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich es machen will“, sagte