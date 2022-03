Die ewige Nummer zwei steht heute für die SV Ried in der ersten Reihe

Der Schock der verpassten Meistergruppe ist verflogen – ab heute (17 Uhr) liegt der Fokus der SV Guntamatic Ried auswärts bei der Admira auf wichtigen Punkten in der Qualifikationsgruppe. Und auf neuen Zielen: "Wir orientieren uns nach oben, wollen das Thema Klassenerhalt natürlich so schnell wie möglich erledigt haben", sagt Trainer Robert Ibertsberger.

Aktuell liegen die Innviertler auf dem siebenten Platz – dieser Rang würde am Saisonende auch das Europacup-Playoff bedeuten. Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen aber neben den starken Heimleistungen (16 Spiele ungeschlagen) auch auf fremden Plätzen mehr Punkte her. In der Auswärtstabelle liegen die Wikinger am Tabellenende. Im Grunddurchgang gelang nur ein Sieg – am 6. November 2021 in der Südstadt beim heutigen Gegner.

Damals hielt Ried-Goalie Samuel Sahin-Radlinger mit Paraden den Sieg fest – heute wird der 29-Jährige nach seiner Roten Karte im jüngsten Duell gegen Sturm Graz gesperrt fehlen. Für Ersatzmann Christoph Haas wird die Begegnung in Niederösterreich in doppelter Hinsicht besonders: Mit 29 Jahren feiert der Wiener sein Startelf-Debüt im Fußball-Oberhaus – und das ausgerechnet gegen jenen Klub, von dem er im Sommer ins Innviertel gewechselt war. "Das ist eine lustige Geschichte, aber es hat in der Vorbereitung keinen Unterschied für mich gemacht", sagt Haas, der als loyal und absoluter Teamplayer gilt. Heute steht er erstmals in seiner Profi-Karriere so richtig in der ersten Reihe. Von 2014 bis 2019 hatte er während seiner Zeit bei Rapid mit Teamgoalie Richard Strebinger übermächtige Konkurrenz. Auch bei der Admira (2019 bis 2021) gab es an Kapitän und Vereins-Urgestein Andreas Leitner kein Vorbeikommen. Lediglich bei Zweitligist Horn genoss er im Frühjahr 2019 für 15 Spiele den Nummer-eins-Status. "Ich habe meine Rolle immer gekannt und war immer vorbereitet. Wenn dann die Möglichkeit da ist, muss man auch seine Leistung bringen", sagt Haas vor seinem ersten Bundesliga-Einsatz von Beginn weg.

Ried-Goalies mit Glamour-Faktor

In Ried erwartete ihn im Sommer eine ähnliche Situation – mit Samuel Sahin-Radlinger hat er einen der aktuell besten Torhüter als Konkurrenten: "Für mich ist Sami kein Konkurrent. Er ist in diesem Verein groß geworden, hat in dieser Saison starke Leistungen gebracht. Ich habe Respekt davor." Auf dem Fußballplatz werfen sich beide in die Schüsse der Angreifer – abseits des Rasens haben alle Ried-Goalies Glamour-Faktor: Sahin-Radlinger ist mit der deutschen Schauspielerin Sila Sahin verheiratet – auch Haas hat mit der ehemaligen "Miss Vienna" Kimberly Budinsky eine bekannte Freundin an seiner Seite. Das Paar, das noch heuer heiratet, teilt auch die Liebe zum Fußball: Für den TV-Sender Sky berichtet Budinsky regelmäßig aus den heimischen Bundesliga-Stadien. Sie wird auch heute in der Südstadt mit von der Partie sein. Komplettiert wird das Rieder Torhüter-Gespann von Jonas Wendlinger – dem Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Karl Wendlinger.

Mit Freundin Kimberly Budinsky, die für den TV-Sender Sky arbeitet Bild: Instagram/Screenshot

Nach den heutigen 90 Minuten wird sich Haas wieder in die zweite Reihe zurückziehen – Wehmut ist nicht dabei: "Ich kenne meine Rolle. Ich will mit einem guten Spiel meinen Beitrag zum großen Ganzen leisten."