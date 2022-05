Derby zwischen Europacuphoffnung und Rieder Abstiegssorgen

Löst der LASK bei der SV Guntamatic Ried das ganz große Zittern aus? Das Derby am Samstag in der Josko-Arena wird vor allem für die Innviertler zum Nervenspiel. Gelingt kein Sieg, könnte es in der letzten Runde in Hartberg um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga gehen.