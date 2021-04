Der Rieder Erfolgslauf löst bei den Rivalen im Abstiegskampf Panik aus

Alle Mann an Bord: Die SV Guntamatic Ried ist bereit für ihr "sechstes Endspiel" – so formuliert es Trainer Andreas Heraf – in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga. Sollten die "Wikinger" heute (18.30 Uhr, Sky) auch in St. Pölten gewinnen, wären sie alle Abstiegssorgen los und könnten sogar auf das internationale Geschäft schielen.