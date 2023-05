Der Kardinalfehler der SV Ried liegt in der Vereinsstruktur

Es ist also wieder passiert. Drei Jahre nach dem Wiederaufstieg muss die SV Guntamatic Ried wieder in die zweite Fußball-Liga absteigen, nachdem man sich im Vorjahr in der letzten Runde gerade noch gerettet hatte. "Unser Ziel ist es, in der oberen Tabellenhälfte der höchsten Spielklasse positioniert zu sein." Das steht auch heute noch im Leitbild als sportliches Ziel auf der Klub-Homepage. Seit der Veröffentlichung im Frühjahr 2017 wurde es nie erreicht. Heute ist man weiter denn je davon