Der Kapitän ist wieder an Bord

Zuletzt war beim 1:2 gegen Altach die Heimserie nach 16 ungeschlagenen Spielen gerissen. Gegen Hartberg soll eine neue gestartet werden. Die Steirer warten seit neun Liga-Spielen auf einen Sieg und holten in diesem Zeitraum lediglich vier Punkte. "Viele glauben, dass Hartberg angeschlagen ist. Aber sie haben ihre Qualitäten und deshalb müssen wir gut aufpassen", warnt Ried-Trainer Robert Ibertsberger. Hartberg wartet unter Neo-Trainer Klaus Schmidt auf den ersten vollen Erfolg. Bei Aufeinandertreffen mit Ried konnten seine bisherigen Teams bis dato kein Tor erzielen – Ried traf hingegen in jedem der zwölf Bundesliga-Heimspiele der aktuellen Spielzeit. Das gelang keiner anderen Mannschaft.

Personell kann Ried-Coach Ibertsberger aus dem Vollen schöpfen: Kapitän Marcel Ziegl ist nach seiner im Derby erlittenen Sprunggelenksverletzung schon wieder in das Training eingestiegen und machte die gestrige Einheit vollständig mit. Stürmer Seifedin Chabbi gab nach seinem in der Vorbereitung erlittenen Ellbogenbruch vergangene Woche für die Jungen Wikinger Ried gegen WSC Hertha sein Comeback. Er wird morgen wieder in den Profikader zurückkehren.