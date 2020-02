"Der Funke muss von uns auf die Fans überspringen"

RIED. 13 Spiele sind in der Zweiten Liga noch zu absolvieren. Der Faktor "Heimvorteil" könnte für die SV Ried im Aufstiegskampf zu einem mitentscheidenden Faktor werden. Acht Mal spielen die Rieder in der heimischen Josko-Arena. Ob es allerdings wirklich ein Vorteil ist, muss sich erst herausstellen, schließlich ist die SV Ried seit 21 Spielen auswärts ohne Niederlage. Am 14. September 2018 verloren die Rieder mit 0:1 beim FAC.

Statistiken interessieren SVR-Trainer Gerald Baumgartner aber nicht. Bei den Riedern schaut man von Spiel zu Spiel, die Aufgabe am Freitag gegen Austria Lustenau (19.10 Uhr, Josko-Arena) dürfte schwer genug werden. Die Vorarlberger haben nichts zu verlieren und sind mit einem klaren Derby-Sieg gegen Dornbirn gut in das Frühjahr gestartet. Lustenau wird sich in Ried mit Sicherheit nicht in der eigenen Hälfte verstecken, sondern selbst mutig nach vorne spielen. Auch Torjäger Ronivaldo, an dem die SV Ried im Winter großes Interesse gezeigt hat, könnte laut Vorarlberger Neue von Beginn an mit dabei sein. Mit Lukas Katnik fällt ein anderer Stürmer verletzungsbedingt aus.

Interessant auch: Am vergangenen Wochenende spielten die Lustenauer erstmals seit vielen, vielen Jahren mit elf Österreichern in der Startformation.

"Wir sind bereit für Lustenau"

"Lustenau hat eine spielerisch gute Mannschaft. Es wird eine schwere Aufgabe, aber wir sind bereit", sagt SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner. Der hart erkämpfte Punkt in Klagenfurt habe der Mannschaft weiteres Selbstvertrauen gegeben, so der sportliche Chef der Rieder, der auf die Unterstützung des "zwölften Manns" zählt.

"Unsere Fans sind immer da. Der Funke muss aber von unserer Mannschaft auf die Zuschauer überspringen. Jeder im Stadion muss von der ersten Minute an sehen, dass wir gewinnen wollen", sagt Baumgartner.

Mittelfeldspieler Marcel Ziegl freut sich auf das erste Heimspiel. "Dank unserer Fans war es schon in Klagenfurt wie ein Spiel zu Hause. Man spürt in ganz Ried eine Euphorie. Wir wollen den Fans einen Heimsieg schenken."

Bajic und Obermüller könnten beginnen

Innenverteidiger Constantin Reiner wird nach seiner Verletzung mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Kader zurückkehren. Auch Reuben Acquah ist nach einer leichten Verletzung wieder fit. Ob der gegen Klagenfurt eingewechselte und stark aufspielende Ante Bajic von Beginn an spielt, wollte Baumgartner am Donnerstag im OÖN-Telefonat noch nicht verraten. "Er hat gegen Klagenfurt extrem viel Schwung ins Spiel gebracht. Es ist durchaus möglich, dass er von Beginn an spielt, festgelegt habe ich mich aber noch nicht." Beim Abschlusstraining am Donnerstagnachmittag deutete vieles daraufhin, dass Bajic statt Julian Wießmeier beginnen könnte. Auf links dürfte Neuzugang Patrick Obermüller beginnen.

Mögliche Aufstellung der SV Ried: Kreidl, Boateng, Reifeltshammer, Kerhe, Obermüller, Acquah, Ziegl, Nutz, Grüll, Bajic, Gschweidl

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at