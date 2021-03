Neun Spiele ist die SV Guntamatic Ried in der Fußball-Bundesliga sieglos – endet diese Serie am Sonntag (17 Uhr) in Altach? Und wenn ja – wem wäre ein solcher Erfolg dann anzurechnen? Trainer Miron Muslic wurde mit Andreas Heraf ein Assistent mit einer ganz anderen Spielphilosophie zur Seite gestellt. Schafft Ried den Turnaround, werden Muslic-Kritiker Heraf als großen Sieger hinstellen. Verliert Ried, verlängert sich die Sieglos-Serie von Muslic – beides ist nicht angenehm