Cupspiel SV Ried gegen Sturm Graz findet am Mittwoch, 28. August, statt

Ante Bajic erzielte beim bisher letzten Cup-Duell zwischen Ried und Sturm Graz am 27. Oktober 2021 das 1:0 für Ried. Die Innviertler siegten auswärts überraschend mit 2:1

Der Zweitligist SV Guntamatic Ried zog bei der Auslosung für die zweite Runde des ÖFB-Cups das große Los. Gegner in der Innviertel-Arena ist der amtierende Meister und Cupsieger Sturm Graz. Jetzt wurde der Spieltermin vom ÖFB festgelegt: Die Partie findet am Mittwoch, 28. August, um 18 Uhr in der Innviertel-Arena statt. Bisher standen sich die beiden Mannschaften im ÖFB-Cup fünf Mal gegenüber. Ried behielt dabei drei Mal die Oberhand. Aus Rieder Sicht für immer unvergessen wird das erste Cup-Duell bleiben. Im Endspiel 1998 besiegte Ried die Grazer sensationell mit 3:1.

Das Cup-Spiel gegen Sturm Graz wird aller Voraussicht nach auch Auswirkungen auf den Liga-Spielplan der SV Ried haben. Betroffen ist definitiv das für Freitag, 30. August, datierte Auswärtsspiel in Lafnitz. Dieses wird am Samstag oder Sonntag stattfinden. Grund ist, dass zwischen zwei Bewerbsspielen mindestens zwei Tage Pause sein müssen. Zudem steht laut OÖN-Informationen eine Verschiebung des Heimspiels gegen Liefering im Raum. Dieses ist derzeit für Sonntag, 25. August, terminisiert. Es könnte sein, dass dieses Spiel schon am Samstag ausgetragen wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.