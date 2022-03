Seit Mittwochabend steht fest: Die SV Guntamatic Ried trifft im Finale des ÖFB-Cups am 1. Mai (17 Uhr) in Klagenfurt mit Meister FC Salzburg auf die beste Fußball-Mannschaft Österreichs. "Es wartet das schwierigste Los", sagt Ried-Trainer Robert Ibertsberger. Der Bundesliga-Tabellenführer hat mit viel Mühe zum neunten Mal in Folge das Pokal-Endspiel erreicht. Im Duell mit dem WAC entschieden am Ende nur die besseren Nerven im Elfmeterschießen für den Favoriten, der dieses mit 5:4 gewann.