Volle Konzentration auf das heutige Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen die Admira: Auch wenn die SV Guntamatic Ried am Sonntag im eigentlichen "Spiel des Jahres", dem ÖFB-Cup-Finale, Meister Salzburg fordern will – für die Zukunft des Klubs hat die heutige Liga-Partie gegen die Niederösterreicher einen höheren Stellenwert. Im OÖN-Interview spricht Sportchef Thomas Reifeltshammer über die aktuell schwierige Phase, den Liga-Modus und Trainer Christian Heinle.