Bundesliga live: SV Ried trifft auf den Wolfsberger AC

Mit dabei ist nach seiner Knie-Verletzung auch Torhüter Samuel Sahin-Radlinger. Die SVR hatte zuletzt mit einer Krankheitswelle zu kämpfen - in der Länderspielpause konnten einige Kicker nicht mittrainieren. Deshalb muss Ried-Trainer Maximilian Senft heute auch Improvisationstalent beweisen. Die zuletzt kränklichen Philipp Pomer oder Christoph Lang machten die Reise nach Kärnten immerhin mit, werden zu Beginn aber wohl vorerst auf der Bank Platz nehmen. Dafür dürfte Torjäger Seifedin Chabbi sein Comeback in der Startelf geben. Auch Diego Madritsch ist nah dran an der ersten Elf und könnte erstmals von Beginn an in der Bundesliga spielen.

Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker:

