Boateng-Verbleib in Ried? "Es wird verdammt schwierig"

Nach Seifedin Chabbi, Philipp Pomer, Tin Plavotic und Julian Turi wurde gestern Leo Mikic von Kapfenberg verpflichtet. Der 24-Jährige kann nicht nur in der Offensive viele Positionen bekleiden, sondern wird auch als Alternative für die rechte Verteidigerposition gesehen. "Wir sind in der Kaderplanung schon relativ weit, werden uns jetzt nicht stressen und den Markt einmal beobachten", sagte Sportchef Wolfgang Fiala, der gestern auch zwei Mittelfeld-Talente unter Vertag nahm: David Ungar (21) kommt von Leobendorf und soll leihweise beim FAC Spielpraxis sammeln, Nicolas Zdichynec (18) von Admiras Amateuren.

Mit Daniel Offenbacher und Michael Lercher, deren Verträge ausgelaufen sind, steht man in Verhandlungen. Kaum Chancen auf einen Verbleib gibt es bei Kennedy Boateng. Fiala: "Wir haben ihm ein sehr faires Angebot gemacht. Mit seinen Forderungen können wir aber nicht mithalten. Es wird verdammt schwierig." Sollte der 24-Jährige den Klub verlassen, will man sich auch in der Innenverteidigung noch einmal verstärken.