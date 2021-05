Mit der ersten Niederlage in der Fußball-Qualifikationsgruppe waren die Europacup-Träume der SV Guntamatic Ried ausgeträumt: Nach acht ungeschlagenen Spielen musste das Team von Trainer Andreas Heraf beim 0:3 in Altach den Platz wieder einmal als Verlierer verlassen, damit hat man die kleine Chance auf das internationale Geschäft verpasst. "An das habe ich sowieso relativ wenig gedacht", sagte Ried-Coach Heraf.