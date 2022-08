Bekommt Ried Verstärkung aus der Serie A?

Am gestrigen Montag hat Ried-Trainer Christian Heinle in der Sky-Sendung „Talk & Tore“ eine Verstärkung für diese Woche angekündigt – es dürfte laut OÖN-Infos möglicherweise noch heute dazu kommen: Ein einfacher nigerianischer Teamspieler und Kicker der italienischen Serie A dürfte im Innviertel andocken. So befindet sich - wie die OÖN erfuhren - Kingsley Michael bereits im Rieder Trainingszentrum und noch am heutigen Dienstag auf Herz und Nieren getestet werden. Auch beim Nachmitttagstraining war der defensive Mittelfeldspieler bereits dabei.

Der Hintergrund: Der 22-jährige Kicker von Bologna war zuletzt wegen eines Wadenbeinbruchs lange außer Gefecht – erst wenn alle medizinischen Tests erfolgreich absolviert wurden, werden die Wikinger auch zuschlagen.

Der Nigerianer kommt mit einer spannenden Vita nach Ried: Seit 2017 steht Kingsley Michael in Bologna unter Vertrag, machte in Italien bereits einige Leih-Stationen durch. Für Perugia, Cremonese und Reggina lief er leihweise 38 Mal in der italienischen zweithöchsten Spielklasse auf. In der Serie A stand er drei Mal für Bologna auf dem Platz. Eine Leihe soll es auch nach Ried werden.