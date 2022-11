Beim SV Ried soll Julian Turi die Abwehr stärken

Noch nie konnte die SV Guntamatic Ried in der Liga gegen Austria Klagenfurt gewinnen – eine Serie, die im heutigen letzten Heimspiel der Innviertler in der Herbstsaison der Fußball-Bundesliga (Josko Arena, 17 Uhr) endlich reißen soll. Es wird nicht einfach: Die jüngsten vier Auswärtsspiele konnten die Kärntner allesamt gewinnen – mit 20 Punkten steht das Team von Trainer Peter Pacult auf dem starken fünften Platz. „Klagenfurt wird komplett unterschätzt. Sie sind sehr spielstark und abgezockt, spielen einen super Herbst“, sagt Ried-Trainer Christian Heinle.

Auch sein Team hat in den vergangenen Wochen wieder in die Spur gefunden. Das liegt auch an einer starken Defensive: Nimmt man die 1:2-Niederlage zuletzt bei Vizemeister Sturm Graz aus, haben die Innviertler in den drei Liga-Spielen davor lediglich ein Gegentor kassiert – und das hat man sich durch das Jahrhundert-Eigentor von Matthias Gragger selbst geschossen. Genau in diesen vier Spielen hatte bei den Wikingern ein neuer Abwehrchef das Sagen: Julian Turi.

Der 21-Jährige rutschte aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls von Markus Lackner in die erste Elf – übernimmt seit vier Spielen den Part des zentralen Abwehrspielers in der Rieder Dreierkette. An Selbstbewusstsein fehlt es dem Mödlinger nicht: „Zwei Siege zum Abschluss der Herbstsaison wären ganz wichtig.“

Turi hat die Gunst der Stunde genützt. „Dass er die Qualität dafür hat, haben wir aber schon davor gewusst“, sagt Heinle. Bereits in der Sommer-Vorbereitung war er vor dem Sprung in die erste Elf gestanden, eine Schulterluxation warf ihn aber kurzfristig aus der Bahn. „Ich bin im Kopf stark geblieben“, sagt Turi, den ein halbjähriges Gastspiel bei Zweitligist Vorwärts Steyr im Sommer endgültig in Ried ankommen ließ: „Ich konnte mich weiterentwickeln, ohne diesen Schritt wäre ich jetzt nicht in der Bundesliga.“

Kein Platz bei der Admira

Von Spielen in Österreichs Oberhaus hat er schon länger geträumt: Für rot-weiß-rote Nationalteams bestritt er von der U15 bis zur U19 einige Partien, 2021 folgte nach zwölf Jahren bei der Admira der Schritt nach Ried. „Ich habe mir selber oft die Frage gestellt, warum es bei der Admira nicht geklappt hat. Umso mehr hat es mich motiviert, als ich nach Ried gekommen bin.“

Mit Turi hat Heinle einen Akteur, auf den er sich immer verlassen kann: „Er ist ein schnörkelloser Spieler, der sich auf keine Experimente einlässt.“