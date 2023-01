Beim Camp-Abschluss war auch Kapitän wieder an Bord

Nicht nur der 3:1-Sieg im letzten Testspiel im Trainingslager in Belek gegen den slowenischen Erstligisten Mura war für Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried erfreulich: Nach 127 Tagen gab Marcel Ziegl sein Comeback in der Innviertler Elf. In der 60. Minute wurde der 30-Jährige eingewechselt und durfte nach seiner Knie-Arthroskopie wieder Einsatzminuten sammeln. "Es war schön, wieder auf dem Platz zu stehen", strahlte Ziegl mit der Sonne in Belek um die Wette. "Ich hoffe, dass ich in zwei bis