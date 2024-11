Bei Sturm Graz: Ein Rieder kommt selten allein

Arjan Malic und Belmin Beganovic verließen im Sommer die Wikinger, tauchten mit ihren Transfers zu Österreichs Meister in eine andere Fußballwelt ein: Malic saß beim 0:1 in der Champions League bei Borussia Dortmund sogar auf der Bank. "Wenn der Meister anklopft und du vielleicht in der Champions League auflaufen kannst, muss man nicht lange überlegen. Man sieht außerdem, wie Sturm junge Talente in den letzten Jahren weiterentwickelt hat", sagt der 19-Jährige.