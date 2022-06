Bei Ried sollen in der neuen Saison Talente in den Fokus rücken

Die SV Guntamatic Ried hat die Sommervorbereitung bereits am Montag angepfiffen – am morgigen Samstag steht bereits der erste Testspiel-Gradmesser gegen Slovan Bratislava (17.30 Uhr, Grieskirchen) auf dem Programm, bei dem auch Neuzugang Denizcan Cosgun von Horn dabei sein wird – beim Trainingsstart am Montag weilte der 20-Jährige noch beim Bundesheer.